Ds Como: "Inserimento di Giacomo Gattuso darà quel senso di appartenenza in più"

Ai canali ufficiali del club, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha commentato l'ingresso di Giacomo Gattuso come allenatore in seconda per la prossima stagione. "Crediamo che l’inserimento di Gattuso all’interno dello staff tecnico possa portare senso di appartenenza e valorizzare ancora di più il lavoro dell’allenatore al di là delle competenze è un uomo di grande serietà e lealtà, valori ai quali diamo molta importanza. Gattuso ha fin da subito condiviso la visione e le idee dell’allenatore, mettendosi a disposizione con entusiasmo per dare il proprio contributo".