Ds Como: "Presupposti che facevano propendere allo stop del campionato non sono cambiati"

vedi letture

All'indomani della decisione del Consiglio federale di far riprendere il campionato di Serie C, così come quello di Serie B e Serie A, il Como ha annunciato di continuare con gli allenamenti singoli almeno fino al 28 di maggio, data nella quale è previsto l’incontro tra il Ministro e la FIGC: “Preso atto di come si è espresso il consiglio federale mi preme dire che la speranza di poter tornare in campo è qualcosa che accomuna sia gli addetti ai lavori che gli appassionati – ha commentato in una nota ufficiale il ds Carlalberto Ludi. – Bisogna però constatare che i presupposti che ci hanno sempre fatto propendere per la sospensione del campionato ad oggi non sono cambiati o sono cambiati solo relativamente, in termini di emergenza sanitaria, di attuazione dei protocolli e di sostenibilità economica. Attendiamo quindi l’evolversi della situazione nella consapevolezza che il consiglio federale deciderà sempre per il bene del sistema calcio”.