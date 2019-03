Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Sergio Borgo, direttore sportivo del Cuneo, intervistato sulle colonne de La Stampa, ha commentato così la delicata situazione dei biancorossi: "Io e il mister Cristiano Scazzola abbiamo sempre insistito nello “scavare una trincea” per non perdere la credibilità in noi stessi. Da una parte i ragazzi e il settore tecnico. Dall’altra la società. L’improvvisazione ha rovinato tutto, coinvolgendo anche i ragazzi. Purtroppo, e lo diciamo da molto, stiamo assistendo alla negazione di un miracolo tecnico. È una situazione che spiace a tutti. Esclusione? No. La nostra situazione è diversa dalla Lucchese. Noi abbiamo pagato in ritardo e in maniera imperdonabile, ma abbiamo pagato. Ormai manca un mese e mezzo alla fine del campionato: è troppo tardi per l’esclusione".