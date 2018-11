© foto di Lorenzo Ansaldi

"E' ovvio che non possiamo essere contenti di questa situazione di classifica". Antonio Bocchetti, direttore sportivo del Fano, intervenuto sulle colonne del Corriere Adriatico, fa il punto in casa granata. "Ci aspettavamo qualcosa di più, però quello che voglio dire è che ci siamo finiti insieme e insieme ne verremo fuori. Abbiamo l'obbligo di reagire e la nostra reazione deve essere forte, perché poi il tempo per recuperare è sempre meno".

"Dobbiamo essere più compatti e cercare di eliminare quegli errori che in alcune occasioni ci hanno fatto perdere punti per strada. Ora occorre essere efficaci più che belli, e avere un approccio agonistico un po' diverso rispetto a quello mostrato nelle ultime partite".

E su mister Epifani: "Quando le cose vanno male si cerca sempre di trovare un capro espiatorio. E' molto facile, soprattutto nella nostra cultura, additare l'allenatore come primo responsabile e di conseguenza metterlo in discussione, ma onestamente per quanto ci riguard qui abbiamo tutti delle colpe".