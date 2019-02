Ds Feralpisalò: "Abbiamo evitato i fuori rosa. Soddisfatti per Parodi"

Gianluca Andrissi, direttore sportivo della Feralpisalò, ha parlato dei dolorosi addii di casa verdeblù, necessari per poter portare a 14 il numero degli over, e lo ha fatto coi colleghi del Giornale di Brescia: "A volte ci sono treni che bisogna prendere perché passano una volta sola. Qualche giorno fa non pensavamo di cedere Parodi, poi però ha bussato alla nostra porta il Cittadella ed abbiamo portato a termine la trattativa, con soddisfazione nostra e del giocatore. Credo che Luca alla fine debba ringraziare la Feralpisalò per questa opportunità che gli è capitata. Lo stesso discorso vale per Guerra, che è passato al Vicenza: sappiamo di aver lasciato andare un attaccante molto forte, ma crediamo di averlo sostituito degnamente. Per quanto riguarda Raffaello abbiamo trovato un accordo senza problemi. Lui ha bisogno di tempo per recuperare e qui non avrebbe avuto spazio, quindi abbiamo optato per la risoluzione del contratto. In questo modo abbiamo evitato di mettere fuori rosa qualcuno".