© foto di Fotolive/Feralpisalò

Conferenza stampa in casa Feralpisalò, con il Ds Gianluca Andrissi che fa il punto del mercato a margine della presentazione di Altobelli: "Abbiamo cercato di allestire una squadra equilibrata con 12 innesti tra giocatori giovani e di esperienza e la rosa ora è più ricca e varia. Inoltre, abbiamo un parco giovani notevole, con ben 16 ragazzi in prestito ad altre società che vengono seguiti quotidianamente e questo, per noi, è un fiore all’occhiello. Ho parlato alla squadra dando un obiettivo preciso: guardare al noi e non all’io, mettersi in mostra sì, ma aiutando i compagni. Abbiamo giocatori forti che possono fare la differenza, ma mi interessa di più il loro lato umano e l’apporto che possono dare alla squadra: non voglio che ci considerino come favoriti perché non mi piace guardare alle griglie di inizio anno. Ognuno deve pensare a dare tutto quello che ha, per cui dobbiamo essere umili e se giochiamo per lottare su ogni pallone, potremo dire la nostra”.