DS Feralpisalò: "Tanti giovani che devono fare esperienza: completeremo la squadra al meglio"

Oscar Magoni, direttore sportivo della Feralpisalò,ai microfoni dei canali ufficiali del club ha fatto il punto sul ritiro e sul mercato: "Questi primi giorni sono andati complessivamente bene. I ragazzi pian piano si stanno conoscendo, stiamo portando avanti un lavoro per il quale è presto per dare un giudizio. Sono contento per l'atteggiamento, per la determinazione, sicuramente è stato un buon ritiro. L'amichevole col Vicenza? Un buon primo tempo, nella ripresa è mancato qualcosa, ma sono ragazzi che devono fare esperienza. Stiamo costruendo la squadra insieme allo staff, vedremo di completarla al meglio".