DS Fermana: "Per noi è impossibile rispettare il protocollo per un'eventuale ripresa"

Massimo Andreatini, direttore sportivo della Fermana, è intervenuto dalle colonne de Il Resto del Carlino: "Abbiamo assistito ad un'assemblea costruttiva ed ora altro non ci resta che attendere le decisioni del prossimo Consiglio federale. Cosa potrà accadere non è facile da ipotizzare. Per noi è pressoché impossibile rispettare il protocollo sanitario per ipotizzare una ripresa. Se, come auspico, il Consiglio federale confermerà lo stop del campionato, il giorno dopo i ragazzi saranno lasciati liberi e noi inizieremo a pensare al futuro, sulla scorta delle direttive che saranno decise dal Consiglio stesso. Oggi parleremmo solo di aria fritta: non sappiamo cosa potrà accadere. Secondo il mio punto di vista andremo verso un calcio 4.0 per un rinascita del nostro sport"