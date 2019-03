Fonte: TuttoC.com

Con il recupero di Fano in programma il 3 aprile saranno tre gli appuntamenti che dovrà affrontare la Fermana in otto giorni. Si parte con l'AlbinoLeffe a Bergamo domani, si prosegue appunto col recupero del derby di Fano mercoledì prossimo e si chiuderà domenica 7 aprile con la Ternana. Nessun timore però traspare dalle parole del ds Massimo Andreatini che ha parlato coi colleghi de Il Resto del Carlino: "La squadra è pronta, noi siamo pronti e non ci fanno paura le tre gare in otto giorni. Certo, avremmo voluto avere tutti a disposizione, ma dobbiamo fare i conti con gli infortuni ben sapendo, però, che i giocatori che mister Destro chiamerà in campo daranno il massimo come sempre fatto". Il dirigente dei canarini non si sbilancia su quale sia l'avversario più pericoloso: "Sulla carta sempre la prima che andiamo ad affrontare, senza dimenticare le altre due ravvicinate. Ogni avversario è da prendere con le molle perciò faccio fatica a rispondere alla domanda. I punti in palio in questo periodo della stagione sono molto pesanti per tutti".