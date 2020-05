Ds Gozzano: "Giocare playoff e playout? I problemi rimangono gli stessi, solo ridotti"

Nel corso della trasmissione targata Sportitalia, AspettateC, è intervenuto il Ds del Gozzano Alex Casella: “Ripartire con i protocolli attuali è impossibile, la presa di posizione della FIGC ci ha spiazzati e stiamo cercando di capire quella che sarà la decisione finale: noi presidenti avevamo preso una decisione, ora riorganizzare il tutto è una sfida difficilissima, noi per primi stiamo cercando di capire quali siano le possibilità, gli strumenti e le fattibilità per portare avanti la situazione. A oggi non abbiamo fatto ancora rientrare i giocatori, sono solo in preallarme, ci sono troppe situazioni che ancora non sono state chiarite, come a esempio quella legata ai contratti. Il vuoto normativo non facilita niente, servirà una contrattazione difficilissima”.

Andando alle possibilità circa il prosieguo del campionato: "Playoff e playout? I problemi rimangono gli stessi, semplicemente ridotti. Noi ci sentiamo comunque lesi. Malagò oggi ha dato un assist importante, si deve riflettere sul fatto che il calcio, dei 15 sport italiani, è l'unico non ancora fermo: ok a far finire la A, e anche la B che è un cuscinetto importante, la C è un altro discorso. Soprattutto a livello economico, nonostante a esempio la nostra proprietà ci ha sempre sostenuto".

Conclude: "Nel corso degli anni il nostro lavoro è stato premiato anche con tanti giocatori che hanno fatto il salto di categoria. Adesso vogliamo mantenere la C, sarebbe importante per tutti noi che componiamo la società".