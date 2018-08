Ds Gozzano: "La società non è ferma, puntelleremo la rosa"

Il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella ha parlato ai canali ufficiali della società: "Abbiamo cercato di inserire giocatori che ci dessero esperienza e giovani promettenti su cui lavorare. Siamo una società che negli anni ha dimostrato di voler lavorare sui giovani, di cercare di costruire giocatori in casa e permettere loro di fare il salto di categoria. Oggi possiamo farlo in maniera ancora più concreta, visto che ora facciamo una categoria che va in diretta televisiva. Il gruppo dei vecchi rimasti, coi nuovi inserimenti di categoria, alza il livello di esperienza. La nostra società non è ferma e cercherà di puntellare ulteriormente la rosa, andando ad aggiungere giocatori che potranno permetterci di onorare il campionato nel modo migliore. Non abbiamo fretta perché i problemi relativi ai ripescaggi hanno bloccato tutto e il mercato in generale ha avuto un rallentamento improvviso".