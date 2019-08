Ds Gozzano: "Scelto di fare una squadra che punti sulle qualità tecniche"

Ai microfoni di tuttoc.com, ha parlato il Ds del Gozzano Alex Casella, che, tra le altre, ha tracciato un punto sul mercato. Partendo dall'acquisto di Barreto:

"Sinceramente la trattativa è stata molto veloce, in 48 ore abbiamo chiuso. Si tratta di una calciatore di grandi qualità tecniche, noi rispetto ad altre squadre possiamo aspettarlo, tuttavia non è l'unico, abbiamo deciso di fare una squadra che punti sulle qualità tecniche. Sono arrivati altri elementi in grado di fare la differenza come Pozzebon, Concas, Rolle e Barnofsky".

Piedi però ben piantati a terra: "Partiamo per mantenere la categoria. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo fare una vera e propria impresa perché il livello delle squadre di medio bassa classifica si è innalzato, non esistono squadre più deboli delle altre, ne consegue che ci sarà maggior equilibrio nella stagione ventura, ma noi comunque vogliamo ben figurare".