Giuseppe Pannacci, direttore sportivo del Gubbio, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per puntualizzare sulla posizione del centrocampista Giacomo Casoli (classe 1988): "In riferimento alle indiscrezioni apparse sul tesserato Giacomo Casoli, dichiaro che il Gubbio nella persona del presidente Notari rende il giocatore incedibile. Ho letto anche delle cifre ma la realtà è che non ne esistono perché il giocatore non si muove. E' in scadenza? Sì, ma questa stagione la giocherà con noi perché è un giocatore molto importante per il nostro club".