Ds Gubbio: "Chi non se la sente lo dica subito. Valutiamo svincolati"

© foto di Chiara Biondini

Operazione nostalgia per il Gubbio, che ripropone il tandem che aveva portato alla doppia promozione dall'allora C2 alla B tra il 2009 e il 2011: in panchina Vincenzo Torrente, nel ruolo di Ds Stefano Giammarioli. Che, come riferisce tuttoc.com, ha precisato alcune cose in conferenza stampa: "Abbiamo tentennato un po' per la firma perché negli ultimi cinque anni non c'è stata molta chiarezza nei ruoli a Gubbio. Ho chiesto al presidente la totale gestione dell'aspetto sportivo, insieme a mister Torrente. Da questo momento abbiamo carta bianca e la responsabilità è nostra. Ai giocatori non faremo mancare nulla per non dare loro nessun alibi e a loro ho chiesto chiarezza e sincerità: chi non se la sente lo dicesse subito e troveremo una soluzione adatta. In questo momento stiamo valutando tutto, anche il mercato degli svincolati. A fine novembre avremo le idee ben chiare sul materiale che c'è a disposizione. Per ora posso dire che abbiamo trovato un gruppo di ragazzi per bene ma purtroppo, nel calcio di oggi, occorrono anche altre caratteristiche e una certa dose di cattiveria agonistica. Allo stato attuale l'obiettivo è la salvezza, che vale come una promozione in Serie B. Abbiamo firmato per otto mesi più un anno sia per tutelare noi stessi ma anche perché vogliamo programmare il futuro".