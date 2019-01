Ds Gubbio: "Chinellato in pole per l'attacco"

Il Gubbio fa sul serio sul mercato per poter puntare a una tranquilla salvezza. TuttoC.com ha intervistato il direttore sportivo degli umbri, Giuseppe Pannacci, per analizzare le ultime trattative in casa eugubina.

Chi sostituirà Marchi? Tra gli altri si parla di Chinellato, Magnaghi e Romero.

"Son tutti nomi che il Gubbio tiene in considerazione. Entro 24 ore spero di chiudere per l'attaccante, al massimo entro lunedì sarà con noi. Chinellato al momento è il primo della lista, però in queste ore ci sono situazioni nuove e quindi bisogna valutare bene tutto".

A proposito di Marchi: un addio sofferto.

"Con noi ha dimostrato di essere uomo vero, da eugubino a malincuore ci siam dovuti salutare. Ma non abbiamo posto ostacoli quando ci è stata chiesta la disponibilità per un trasferimento importante come quello di Monza".

Centrocampista preso, attaccante a breve. E poi?

"L'importante è dare al mister le due pedine prima della ripresa del campionato. Era la nostra priorità e ci stiamo riuscendo. Poi continueremo a essere attenti alle dinamiche del mercato e alle strategie societarie. Siamo comunque molto fiduciosi".