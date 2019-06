Ds Gubbio: "Guidi è la persona giusta, idea nata due anni fa"

Fonte: TuttoC.com

Durante la presentazione di Federico Guidi come nuovo tecnico del Gubbio è intervenuto anche il Ds Giuseppe Pannacci spiegando i motivi che hanno portato a tale scelta: "L'idea di avere con noi Guidi è nata due anni fa ma da parte del mister, nonostante c'era la voglia di cimentarsi tra i Pro, c'era anche la volontà di intraprendere altre avventure che lo hanno portato ad allenare le selezioni nazionali Under 19 e Under 20. Finalmente è arrivato il momento propizio e abbiamo raggiunto l'accordo; sappiamo che anche il prossimo anno la serie C sarà probabilmente ancora più dura e per questo riteniamo che Guidi, tecnico giovane e altamente preparato, sia la persona giusta "