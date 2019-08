Ds Imolese: "Per quanto riguarda il centrocampo siamo a posto"

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Un mercato ancora in fermento quello dell'Imolese, anche se con oggi - leggasi l'arrivo di Alimi - è andato formandosi il centrocampo rossoblù. Che non necessita di ulteriori innesti, come confermato dal Ds de club Filippo Ghinassi, che ha parlato attraverso i canali ufficiali della società:

“Con l’arrivo di Alimi aggiungiamo centimetri struttura e forza alla squadra. Isnik è un ragazzo che oltre a queste qualità porta in dote anche buone capacità cognitive e di lettura. Siamo soddisfatti del suo arrivo, ora a centrocampo siamo a posto".