Ds Imolese: "Salvezza e bel gioco. Senza limiti"

© foto di Giovanni Padovani

Nessuna sconfitta ma anche una sola vittoria. Con ben quattro pareggi. Cammino atipico quello dell'Imolese tra i professionisti. I romagnoli, intanto, si godono la posizione playoff (anche se è prestissimo per parlarne) e l'ottimo gioco fin qui espresso dalla squadra di mister Dionisi. TuttoC.com ha intervistato il direttore sportivo dei rossoblù, Filippo Ghinassi, alla vigilia della sfida col Gubbio.

Siete ancora imbattuti in Serie C. Soddisfatti o forse speravate di vincerne qualcuna in più?

"Siamo soddisfatti, includendo anche gli ottimi risultati in Coppa Italia Tim e Coppa Italia Lega Pro, questo primo scorcio di stagione è stato da incorniciare".

Tra le mura amiche fin qui manca ancora la vittoria. Sarà col Gubbio la volta buona?

"In ogni gara in cui scendiamo in campo cerchiamo sempre i tre punti e col Gubbio sarà lo stesso. Per noi in casa o fuori non fa differenza, cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco. La squadra è stata costruita per questo, attraverso un progetto tecnico sviluppato assieme a Mister Dionisi in cui cerchiamo di realizzare un calcio propositivo e non basato sugli episodi".

Subito dopo sfida su uno dei campi più caldi di C come quello della Samb e weekend con un derby sentito col Rimini. Vi attendono una decina di giorni niente male...

"Saranno gare molo stimolanti. Giocare un derby o in un palcoscenico come San Benedetto del Tronto deve rappresentare uno stimolo in più per chi fa questo mestiere. Il calcio è emozioni e credo che gare come queste siano l’essenza del nostro sport".

Da ripescati l'obiettivo resta la salvezza? Oppure si può ambire a un posto nei playoff?

"Sì, resta la salvezza. Se riusciremo a centrarla in anticipo allora non ci poniamo limiti. L’entusiasmo è tanto, ma non bisogna abbassare la guardia. In futuro sarà importante capire come reagiremo di fronte alle difficoltà, se ci dimostreremo forti anche in quel frangente potremo fare un buon campionato".

Intanto vi godete De Marchi, ripartito alla grande con l'Imolese: con voi ha trovato i primi gol tra i professionisti. E lo avete riportato in C dopo che dalla B era sceso in C e poi in D.

"Michael è partito molto bene, si è presentato ad Imola fin dai primi giorni con la “testa giusta”, umile, motivato e voglioso di riprendersi le categorie superiori. Lavora bene in settimana ed i risultati si vedono. Ha imboccato la strada giusta, ma è solo l’inizio, ora deve continuare cosi".