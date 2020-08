Ds Juve Stabia: "Forte? Cercheremo di monetizzare. Il resto della rosa lo valuteremo"

A margine della presentazione di Pasquale Padalino, in casa Juve Stabia ha fatto il punto della situazione il Ds Filippo Ghinassi. Che per prima cosa ha parlato della scelta che ha portato all'arrivo in Campania del mister: "Abbiamo scelto Padalino perché, con la situazione contingente che abbiamo, con la ricostruzione che dobbiamo mettere in atto, era l'uomo giusto per questo momento: il nuovo campionato avrà difficoltà proporzionali al fascino del girone che ci aspetta, dovremmo, smaltite le ferite di una retrocessione dolorosa, capire bene lo scenario che si sta delineando. Padalino ha entusiasmo, come me, siamo pronti: lui conosce bene il girone, non si pone limite ma ha anche le spalle larghe per i momenti difficili. Lo abbiamo ritenuto proprio adatto".

Prosegue poi: "Il tempo è il mio peggior avversario, la situazione scatenata dal Covid ha dilazionato troppo i tempi del tutto, la B stava ancora giocando mentre in C stanno programmando da un mese e mezzo, un po' di gap ovviamente c'è, e questo è il nostro più grande avversario. A ogni modo abbiamo avuto il primo successo professionale, la firma di Padalino in soli sette giorni, ora ci attendono 15 giorni in cui dovremmo fare quello che di solito si fa in tre mese, ma l'entusiasmo sarà dalla nostra".

Proprio sulla rosa: "Dovremmo valutare il parco giocatori. Tutti i giocatori forti andranno analizzati per il costo, successivamente per le motivazioni: da li prenderemo le decisioni, cercando comunque di far bene. Su Francesco Forte cercheremo di monetizzare, è un oggettivo valore, sugli altri cercheremo di capire quali siano i contratti sostenibili per la nuova Juve Stabia, quali invece le rescissioni senza esborso monetario. Dobbiamo solo pensare a voltar pagina ed essere concreti".