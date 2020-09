Ds Juve Stabia: "Impossibile trattenere Forte in C. Guardiamo al futuro dei calciatori"

"La situazione delle quattro retrocesse dalla B alla C è particolare; sono le uniche squadre che hanno passato il confine tra i campionati che hanno giocato e quelli fermati. Nel poco tempo a nostra disposizione abbiamo ridisegnato staff e concluso varie operazioni: non posso che essere soddisfatto. Rispetto ad Imola, che pure fa sentire la propria passione, a Castellammare si sente subito che la città vive in simbiosi con la squadra e questo per tutti noi deve rappresentare un onore ed un onere": esordisce così, in una recente intervista, il Ds della Juve Stabia Filippo Ghinassi, le cui parole sono riprese dal Corriere dello Sport.

Spazio poi a un commento su mister Pasquale Padalino: "E' un allenatore preparato ed una persona dal grande spessore umano. Inoltre è carismatico e ha le spalle larghe che servono per sedere sulla panchina della Juve Stabia. Stiamo correndo forte ma siamo comunque in ritardo su una normale tabella di marcia e la prima persona sulla quale ricade questo aspetto è Padalino, che sta lavorando in condizioni non semplici".

Nota conclusiva su Francesco Forte: "Si sta allenando con grande correttezza ma trattenerlo in C è impossibile. Arrivi con il botto? Se per botti si intendono calciatori dal grande nome che vengono a sparare le ultime cartucce, allora ne escludo l'arrivo. Il passato non conta, devo guardare al futuro di ogni atleta".