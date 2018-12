Ds Juve Stabia: "Prendo gli uomini e poi i calciatori"

© foto di Federico De Luca

Nell'ampio reportage dedicato alla Juve Stabia dal Corriere dello Sport spicca l'intervista al direttore sportivo Ciro Polito che racconta cosa accadde dopo il quarto posto acciuffato nella stagione 2016/17: "Mi chiama Manniello e mi dice: bisogna tagliare tutto. Cedemmo venti giocatori. Eravamo arrivati quarti, poteva essere un disastro". Ed invece anche la scorsa stagione le Vespe finirono al quarto posto: "Forse perché io prima di tutto prendo gli uomini e poi i calciatori. I calciatori non sono così difficili da scegliere. Che so, Roberto Vitiello. Ha giocato in Serie A, scarso non può essere". Polito faceva il portiere prima di reinventarsi direttore sportivo: "Come Monchi. Noi portieri intanto conosciamo i portieri e non guardiamo i loro voli, guardiamo come vivono la partita. Da lì dietro poi guardiamo anche il resto. Negli altri ruoli si vede una cosa alla volta, noi vediamo tutto insieme".