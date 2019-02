© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

In casa Juve Stabia, ad analizzare la bella vittoria interna contro la Reggina, ci ha pensato il direttore generale Clemente Filippi. Queste le sue parole nel postgara ai microfoni di vivicentro.it:

"Messaggio al campionato? Sono 27 giornate che mandiamo messaggi al campionato. È stata una vittoria bella, sofferta ed arrivata quasi al termine della gara. Un risultato importante e meritato visto il grande lavoro dei ragazzi. Il nostro unico demerito è stato forse quello di non sbloccare subito la gara; per il resto abbiamo creato tante occasioni lasciando poco alla Reggina.

Il derby di Caserta? Sarà una partita di spessore, contro una squadra costruita in origine per vincere il campionato. C’è tempo per pensarci; godiamoci questa vittoria arrivata in una giornata in cui la porta sembrava stregata.

Torromimo? Da lui ci si aspetta molto, il gol soprattutto, ma finché si dà tutto in campo non si può dire nulla. Lui, come tutti, ha dato tutto.

La direzione di gara? Non commento nel dettaglio ma pretendiamo rispetto.

La Reggina? E' una squadra solida che si è rafforzata ulteriormente nell’ultimo mercato. È una compagine che continuerà a fare bene ma io guardo solo alla Juve Stabia".