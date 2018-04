DS Lecce: "Gioia indescrivibile, società di persone per bene"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, nei minuti della festa promozione immediatamente successivi alla vittoria di ieri, ha dichiarato: "È una gioia indescrivibile, le parole non possono rendere giustizia alle nostre emozioni. Non nascondo che mi sono commosso. Spesso una società di persone per bene non si coniuga con il successo finale. Ed invece questa è stata la vittoria di una società che annovera un presidente che è una risorsa. A maggior ragione credo che sia un valore aggiunto. È un club composto da persone per bene che hanno fatto grandi sacrifici. Ma devo dire che anche chi lavora in silenzio, dietro le quinte, senza stare sotto i riflettori come spesso faccio io, ha una professionalità eccellente, dal team manager allo staff medico. Bisogna ringraziare sia mister Liverani ma anche mister Rizzo, che purtroppo non ha retto la pressione ma va comunque elogiato per il suo lavoro".