Ds Livorno: "Per Mazzarani abbiamo fatto di tutto. Deve trovare una soluzione col Catania"

Il direttore sportivo del Livorno Raffaele Rubino ai microfoni di Amaranta.it ha parlato della situazione del mercato a partite dalla situazione legata a Mazzarani: “Abbiamo fatto di tutto e di più, provando anche a forzare i regolamenti. Il giocatore vuole restare qui e si è messo a disposizione, ma dovrà trovare una soluzione con il Catania per potersi allenare e speriamo che tutto vada a buon fine. - continua Rubino - Per quanto riguarda Maiorino c’è una problematica che dovremo valutare. Il contratto è messo in discussione perché non è chiaro come è strutturato, dobbiamo capire quali sono le intenzioni anche del giocatore. Non è una questione semplice”.