Ds Lucchese: "Abbiamo un brand appetibile: ma la rosa si completerà durante il ritiro"

Dalle colonne de La Nazione - edizione Lucca, ha parlato il Ds della neopromossa Lucchese Daniele Deoma, che ha fatto il punto su quella che è la costruzione della rosa per il prossimo campionato di C: "Premesso che il mercato aprirà ufficialmente i battenti il 1 settembre non escludo che qualche trattativa, alla quale stiamo lavorando da tempo, possa essere conclusa prima dell’inizio del ritiro. La squadra sarà, in ogni caso, completata in corso d’opera o meglio prima del ’via’ del campionato, previsto per il 27 settembre. A differenza dello scorso anno, oggi non dobbiamo correre, ma ponderare bene ogni mossa che andremo a fare per la costruzione di una squadra, che possa fare la sua brava figura anche in Serie C, dove ci saranno avversari forti e con più esperienza di noi della categoria. La Lucchese, che oggi ha un ’brand’ appetibile, grazie alla serietà dimostrata dalla società, non sarà soltanto una delle future 20 protagoniste, ma qualcosa di più, pur nel contesto di un campionato dignitoso".