Ds Lucchese: "Meritiamo di giocarci la salvezza ai playout"

Fonte: TuttoC.com

Dopo la sconfitta in rimonta subita dal Piacenza in casa Lucchese ha preso la parola il direttore sportivo Antonio Obbedio: ”Sicuramente il Piacenza è una squadra importante. Ha fatto vedere che ha numeri per vincere il campionato. Penso che per l’ardore e la volontà che abbiamo messo in campo valesse almeno un punto. Quello che mi dispiace è che De Vito la settimana scorsa ha detto giustamente che noi ci possiamo guardare allo specchio, mentre a sei mesi di distanza dalla presentazione della fidejussione, che qualcuno ha sempre ritenuta valida, molto probabilmente c’è qualcun altro che non lo può fare. Stanno cambiando le regole in corsa. Non mi aspetto più niente e quindi posso dire che può succedere di tutto. I soldi dei minutaggi sono ancora bloccati. Non contano più le ultime tre partite e non so ad oggi se con quei soldi riusciamo a coprire i 350 mila euro della multa della fidejussione. Ma il 10 maggio inizia un altro campionato e vediamo chi lo gioca, non voglio aggiungere altro..(parla dell'udienza prefallimentare ndr). Ai giocatori ho detto anche stasera (ieri ndr) di alzare la testa perché loro si meritano tutto il nostro rispetto e che si meritano assolutamente di giocarsi la salvezza con il playout. Devono assolutamente reagire e lo dovranno già fare la prossima gara ad Albissola.” Lo riporta gazzettalucchese.it.