Ds Lucchese: "Priorità? Rinforzar difesa e centrocampo"

Una situazione societaria ancora da chiarire, ma il DS Antonio Obbedio non sta a guardare, e vuole rinforzare quel gioiellino chiamato Lucchese che ha allestito in fretta e furia nel calciomercato estivo. Questa finestra di mercato sicuramente potenzierà l'organico rossonero, come testimoniano le parole del direttore rilasciata a TuttoC.com.

Entra nel vivo il mercato: al netto della situazione societaria, come si muoverà la Lucchese?

"A prescindere dalla situazione societaria, vogliamo comunque rinforzare la rossa, partendo principalmente dalla difesa: cerchiamo un profilo simile a Bertoncini, che arrivò lo scorso gennaio, un centrale di esperienza, importante e di spessore. E' quello il reparto che maggiormente ci preme, ma arriveranno anche due centrocampisti, un over e un under".

In attacco non ci saranno movimenti?

"Dipende da eventuali uscite, noi siamo il secondo miglior attacco del girone ed è ovvio che vogliamo mantenere questa linea, quindi se qualcuno saluterà verrà sostituito. Anche se non escludo un inserimento under".

Tra i nomi chiacchierati, desiderio di molte compagini, c'è De Feo. Può salutare o è blindato?

"De Feo è blindato, ha manifestato lui stesso l'intenzione di rimanere alla Lucchese, ma è chiaro che la sua situazione, come quella di altri ragazzi, è legata alla situazione societaria. Diversi elementi rimarranno solo se al timone ci sarà Moriconi e se rimarrà l'attuale staff tecnico".

Non c'è alle volte il timore che lo staff tecnico possa lasciare?

"Io, con Biato e Guidi, e la segretaria, sono qui da tre anni, e sono abituato a lavorare nelle difficoltà: l'intenzione dello staff è quella di rimanere, ma è chiaro che la loro posizione è legata alla mia. Qua abbiamo dimostrato di saper fare calcio con un budget adatto al momento economico e polito dell'attualità italiana, ora stiamo soffrendo un po' ma può starci".