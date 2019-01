Ds Lucchese: "Se non ci staccano la spina ci salviamo"

Fonte: Tuttoc.com

Vittoria dal sapore agrodolce per la Lucchese, ancora alle prese con una situazione societaria incerta. Al termine della gara con la Pistoiese ha preso la parola il direttore sportivo dei rossoneri Antonio Obbedio: "Ho parlato con Tommasi che mi ha autorizzato a muovermi sul mercato. Dovremo lavorare di corsa ma ormai ci siamo abituati. Ovviamente il portiere è una priorità e serve sicuramente un difensore, per il resto poi bisognerà vedere prima le uscite. Per la porta stiamo valutando anche di fare rientrare Di Masi, per le uscite Jovanovic è uno di quelli che potrebbe partire visto che non sta trovando molto spazio. Ci servono almeno tre elementi, faremo qualche scambio e devo dire che per me sarà durissima far partire ragazzi da questo gruppo eccezionale. Oggi sono stati straordinari, hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti, hanno meritato la vittoria contro una squadra molto importante. Pensate che oltretutto oggi è uscito un comunicato dell’Associazione calciatori che ha chiesto l’esclusione della Lucchese, una notizia che poteva destabilizzare chiunque ma loro sono stati incredibili a rimanere sul pezzo. Faccio i complimenti soprattutto a Bernardini che è cresciuto molto e credo sia l’emblema di questa squadra. La Pistoiese è un’ottima squadra e non merita l’attuale posizione di classifica, ma l’unica cosa che invidio a loro e alle altre toscane è solo il fatto di essere riusciti a raggiungere una certa stabilità societaria, stanno riuscendo a programmare negli anni e riescono a produrre plusvalenze. Noi stiamo facendo dei buoni campionati nonostante tutto quello che è successo ed è un peccato che se ne parli poco, ad esempio tra ieri e oggi tutta le squadre della Lucchese hanno vinto. Siamo partiti ad agosto in ritardo ma ci stiamo riprendendo alla grande. L'unica cosa che voglio dire e che ho già detto in tempi non sospetti è che se non ci staccano la spina, noi ci salviamo tranquillamente”.