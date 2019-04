Ds Lucchese: "Spero che il clamore faccia trovare una soluzione"

Fonte: TuttoC.com

Ampia e interessante intervista quella che il DS della Lucchese Antonio Obbedio ha rilasciato al sito lagazzettadilucca.it. Ne riportiamo i pezzi salienti, inerenti alla stagione attuale:

"Non vediamo uno sbocco, una luce in fondo al tunnel, nonostante l'immenso lavoro che stiamo facendo. Al tempo feci domande ben precise sul futuro e mi era stato garantito una prosecuzione societaria sempre stando nei limiti del budget che, tra l'altro, era già stato in parte utilizzato dal mio predecessore, Ivan Reggiani. Da chi? Dall'allora amministratore Carlo Bini e Arnaldo Moriconi, che non vedo dalla riunione di metà gennaio che facemmo alla Sice con il mister Favarin, il secondo Langella e con alcuni giocatori. Sono deluso perché mi hanno manipolato, amareggiato per il trattamento degli ultimi tre mesi e incazzato per la situazione in cui ci hanno portato".

Si passa poi al periodo del duo Grassini-Lucchesi: "Già ero rimasto sbalordito d'una presentazione in pompa magna a marzo 2018 quando ancora mancavano sei-sette partite alla fine del campionato quando eravamo ancora in corsa per acquisire un posto nei playoff e, allo stesso tempo, raggiungere la matematica salvezza. Chiunque mastica di calcio sa benissimo che poteva diventare un boomerang...".

Conclude: "Grazie alle prestazioni della squadra e al lavoro incondizionato dei tifosi che ci stanno dando ossigeno per finire la stagione, la speranza è che il clamore suscitato a livello nazionale contribuisca a trovare una soluzione che merita una maglia storica come quella della Lucchese. Il sindaco Tambellini? Posso dire che sicuramente ha cercato di dare una mano nei limiti della sua carica istituzionale. Ho portato l'esempio, tempo fa, del sindaco di Foggia che in pochi giorni aveva raccolto oltre 1 milione di euro dagli imprenditori locali per pagare stipendi ai tesserati mentre a Lucca non sono riusciti a trovare 20 mila euro per saldare il conto del gas. Conto che, attualmente, stanno pagando i tifosi".