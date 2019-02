E' visibilmente deluso il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio per la vittoria sfumata in extremis con l'Entella: “Questa di oggi è una delle mie peggiori delusioni da quando sono qua. Abbiamo fatto una prestazione attenta - riporta gazzettalucchese.it - concedendo poco o niente contro una squadra importantissima. Non penso che meritavamo di subire quel gol, siamo stati perfetti per tutta la gara a parte gli ultimi 7 secondi. I ragazzi ci hanno messo anima e cuore, questa a livello morale è una gran botta. Per fortuna mercoledì si riparte subito a giocare, adesso dovremo prepararci bene perché sarà uno scontro salvezza. Su quello che è successo a Cuneo, voglio essere cauto. Non mi arrabbio più di tanto con la Lega, che se ha permesso che si giocasse è perché non c’era una norma che lo impedisse. Quello che mi fa arrabbiare sono i genitori di quei ragazzini che sono scesi in campo, non si rendono conto dell’umiliazione che gli hanno procurato, una cosa che gli resterà tutta la vita. Non si può far fare calcio a dei ragazzini in questo modo, buttarli in campo in questo modo è assurdo”.