Ds Matera: "Budget fissato e già individuate pedine per gennaio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Damiano Genovese, neo direttore sportivo del Matera si è presentato ieri alla piazza biancoazzurra, dimostrando di avere da subito le idee chiare in vista del prossimo mercato: "Alcuni giocatori li abbiamo già individuati per gennaio. Sappiamo dove andare ad intervenire e con il passare delle settimane avremo idee ancor più precise. Il presidente Lamberti - sono le sue parole raccolte dai colleghi di TuttoMatera.com - ha fissato il budget che ovvie ragioni dobbiamo rispettare. Interverremo in quasi tutti i reparti perché sappiamo che ci sono alcuni problemi. Grana rescissione? La stiamo affrontando. Credo che ogni giocatore debba capire da solo quando non fa più parte di un progetto. Rescindere, credo che convenga ad entrambi. Un giocatore trova un’altra squadra e può mettersi in mostra, mentre la società può fare scelte diverse".