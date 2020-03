Ds Monopoli: "Quando tutto sarà alle spalle, meritiamo di chiudere alla grande la stagione"

vedi letture

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia, è intervenuto il Ds del Monopoli Massimo Cerri: "Mai avrei immaginato, dopo oltre 30 anni, di ritrovarmi esiliato qui a causa di questo dannato virus. Certo, se proprio doveva succedere, Monopoli per me è il posto migliore. La nota stonata è che mi manca maledettamente la famiglia. Mia moglie, da tempo, va al lavoro con la mascherina, mentre con le mie tre figlie faccio una video telefonata al giorno. Penso agli amici che non incontrerò più, tra i quali alcuni coetanei dei tempi del liceo. È incredibile, per questo dobbiamo restare tutti a casa".

Una nota poi leggermente più allegra, un pensiero alla stagione calcistica che finora, per il Gabbiano, è stata positiva: "Oltre a staff tecnico e squadra, c’è una società come poche, puntuale nel pagare gli stipendi nonostante le difficoltà della Serie C. Quando tutto sarà alle spalle, Monopoli e noi tutti meritiamo di chiudere alla grande una stagione condotta da big".