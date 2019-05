Ds Monza: "Eliminazione che brucia. Mercato? Nessuna rivoluzione"

Eliminazione nei playoff promozione di Serie C per il Monza di Cristian Brocchi. All'indomani del verdetto sul campo dell'Imolese ha preso la parola il ds dei brianzoli Filippo Antonelli Agomeri per fare il punto fra presente e futuro in chiave mercato: "Peccato perché nelle due partite la squadra ha fornito prestazioni che le avrebbero fatto meritare il passaggio del turno - si legge su Monza-News -. Dobbiamo ripartire e ripartiremo. La proprietà ha un obiettivo chiaro, anche se ora c'è del rammarico perché siamo usciti contro una squadra che abbiamo incontrato 5 volte e battuto 3 volte. Adesso ci lecchiamo le ferite e ripartiamo. Brocchi ancora con noi? Ha un contratto in scadenza al 2020 e quindi si andrà avanti. Abbiamo fatto grandi cose, peccato non essere arrivati fino in fondo. Siamo comunque in linea coi programmi. Mercato? La squadra se fosse partita da luglio avrebbe fatto un cammino diverso. È molto competitiva ma interverremo laddove ci potrà permettere di diventarlo ancora di più. Di sicuro non faremo nuove rivoluzioni come a gennaio".