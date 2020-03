Ds Monza: "Mi manca il mio lavoro. Mercato? Con questa proprietà tutto è possibile"

vedi letture

Ospite dell’emittente Radio Binario 7 il ds del Monza Filippo Antonelli ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando vari temi, iniziando da quello dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il paese: "La mia vita si è stravolta ultimamente, mi manca il mio lavoro, ma sappiamo che è un momento delicato in cui è giusto rispettare le regole e stare a casa. Bisogna pensare prima alla salute; per ora, anche se tutti ci chiediamo quando riprenderà il campionato, non si possono fare previsioni. Si percepisce che i ragazzi hanno ancora tanto entusiasmo e voglia di finire la stagione, si stanno allenando da casa e tutti ci auguriamo lo si possa fare. La speranza è che per la fine di giugno si riesca a finire il campionato".

Spazio anche ad alcune considerazioni di mercato: "Questo lavoro è fatto di rapporti, mi sento quotidianamente con Galliani, con gli agenti e con gli scout. Ibrahimovic utopia e fantamercato? Con questa proprietà tutto è possibile, lo hanno dimostrato negli anni e con i fatti. Tutti i giocatori sono lusingati dalla chiamata del Monza. Se dovesse mai venire, sarebbe un colpo ma non impensabile. Sarebbe funzionale al progetto? Stiamo parlando di un campione, poi forse bisognerebbe adeguarsi a lui e al suo modo di giocare, capire come collocarlo al meglio nello scacchiere dell'allenatore. Non potrei parlare di un giocatore non funzionale, ma sicuramente bisognerebbe cambiare qualcosa dal punto di vista tattico".