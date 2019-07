Ai microfoni di Tuttoc.com, ha parlato il Ds del Monza Filippo Antonelli Agomeri, che ha tracciato un bilancio sul mercato dei brianzoli:

"Stiamo cercando di sfoltire la rosa, perché abbiamo tanti giocatori e la volontà della proprietà è quella di averne 25-26. Cercheremo di fare una rosa competitiva, ma è chiaro che numericamente servono anche le uscite. Entrate? Cerchiamo di andare in ruoli mirati e nello specifico cerchiamo un centrocampista centrale e un difensore centrale. Per adesso l'importante è fare le uscite, il mercato è ancora lungo e c'è tempo per prendere i giocatori, la rosa è già molto competitiva così. Sicuramente saranno necessari alcuni innesti, ma diciamo che per l'80% saremo a posto".