Intercettato dai colleghi di Tuttoc.com, il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ha dichiarato: "Chiaramente abbiamo dovuto assestarci dopo il cambio in società. Avremmo potuto avere tranquillamente qualche punto in più, ma l'importante è stato rimanere agganciati alla zona playoff. Adesso con il mercato di gennaio cercheremo di rinforzarci il più possibile cercando di fare una squadra il più competitiva possibile per recuperare il gap in classifica. Stiamo lavorando per rinforzarci in tutti i reparti. Questa è la volontà della proprietà. Il mercato? Chiaramente oggi il Monza ha un grande appeal. Ci sono molti giocatori che vorrebbero venire da noi. Probabilmente più che una questione economica è proprio il pensiero di poter fare parte di un progetto importante quale quello dichiarato dalla nostra proprietà. Sicuramente poi anche l'aspetto economico ha la sua parte, però non parlerei di distorsione del mercato".