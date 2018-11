Ds Monza: "Tanti nomi accostati? Ci guardiamo attorno"

Quattro punti in quattro partite per mister Cristian Brocchi dal suo avvento sulla panchina del Monza in sostituzione di Marco Zaffaroni. Un ruolino di marcia non entusiasmante, con l'aggravante che in casa sono giunte due sconfitte di fila, mentre l'unica vittoria è arrivata a Fano e il pari in casa della Vis Pesaro. Per capire quali sono gli umori di casa biancorossa e se la dirigenza si aspettava magari qualche punto in più, TuttoC.com ha interpellato il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri: "Diciamo che è la tendenza di questa squadra che non è più la stessa già da un po' di partite, ma quando c'è un cambio non si può neanche pretendere che i risultati arrivino subito. Si sta impostando il lavoro in un'altra maniera e si sta cercando di cambiare l'identità della squadra. Da questo punto di vista è innegabile ci siano aspetti da migliorare ma anche degli aspetti positivi da cui ripartire".

Al termine della gara persa in casa contro il Pordenone, mister Brocchi non ha lesinato parole anche dure verso i suoi, parlando di mancanza di cattiveria agonistica, salvando però il portiere Guarna di cui ha sottolineato l'assenza di colpe sui gol subiti e il difensore Riva, che è subentrato con quella fame che vorrebbe vedere in tutti i suoi giocatori.

"Se il mister ha visto questa cosa, è giusto l'abbia esternata. I ragazzi devono dare di più. Da quel punto di vista il mister lavorerà e sta già lavorando. Sicuramente i duelli nel calcio vengono prima di ogni tattica".

Otto punti dalla vetta sono un gap colmabile?

"Secondo me in questo momento non dobbiamo guardare alla vetta, ma solo partita dopo partita. Sappiamo che domenica affronteremo l'Imolese, una squadra che è più in alto di noi in classifica, quindi più forte di noi in questo momento, allenata da un tecnico che sta facendo molto bene in questo momento (Alessio Dionisi, ndr). Io credo - e mi ripeto - che dobbiamo guardare partita dopo partita e non alla vetta".

Avete già fatto alcuni movimenti di mercato: dal già citato Guarna per la porta a Lora a centrocampo (ufficializzato ieri ma che fino a gennaio non potrà scendere in campo), oltre all'aggregato Fossati. Ma sono tanti i nomi che vengono a voi accostati in questo periodo. Tutto questo può comportare la non piena tranquillità di chi la maglia biancorossa la sta indossando ora?

"I ragazzi che sono in questo momento al Monza devono pensare al presente perché è questo che determina il futuro. Quindi - ripeto - partita dopo partita: devono pensare a quello che c'è da fare con l'Imolese e non ad altro. Chiaramente la società si sta muovendo, ci sono ambizioni forti da parte della società. Non so quante realtà possano essere come il Monza in questo momento: è chiaro che si parla di mercato. Credo poi che a volte alcune voci siano messe in giro dai procuratori".

Tra questi nomi ce ne sono anche di categoria superiore, pensiamo a Calaiò e Brighenti. Ma anche Sansone, De Santis, Ragatzu.

"Io dico che tutti non li possiamo prendere. Bisogna fare delle valutazioni. Quel che è certo è che ci stiamo guardando attorno, ma in questo momento non c'è nulla di definito".

Al 'Brianteo' ultimamente si vedono molti Vip: da Fabio Capello a Christian Vieri. Domenica sono invece attesi il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e la sua vice Cristiana Capotondi.

"Chiaramente attorno al Monza si sta creando interesse generato dall'acquisizione da parte del gruppo Fininvest. Stiamo parlando di un gruppo che ha fatto calcio ad altissimi livelli per tanti anni con il Milan. Tutto questo richiamo di persone al 'Brianteo' ci fa piacere: vuol dire che in questo momento il Monza è una società che produce interesse".

Chiudiamo con una provocazione: se il ruolino di marcia non dovesse migliorare, è ipotizzabile un ritorno in panchina di mister Zaffaroni?

"A questa domanda non so rispondere. Sto pensando al mio lavoro insieme a Brocchi e a quello che faremo domenica prossima. Non voglio fare ipotesi".