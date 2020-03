Ds Monza: "Un piede in B non basta, ne vogliamo due. Stop? Giusto tutelare la salute di tutti"

Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha parlato a Tuttoc.com del momento della squadra che ha un piede in Serie B: “Un piede in B non basta, c’è ne vogliono due, quindi sono concentrato sulla prossima gara che affronteremo. Nelle ultime tre gare abbiamo perso una gara e pareggiato le altre due, poco male, ma bisogna prepararsi bene per la prossima gara e tornare a fare punti. Primi posti? Le candidate per le prime posizioni sono Carrarese e Alessandria, oltre a loro credo che Renate, Albinoleffe e Pontedera se la giocheranno fino all’ultimo. - continua Antonelli parlando dello stop per Coronavirus - Avendo la serie C meno vincoli riguardanti il calendario, ritengo sia giusto fare tutto il possibile da parte delle autorità competenti per tutelare la salute degli spettatori e degli atleti e nel contempo provare a salvare lo spettacolo sportivo Tornare in campo potrebbe essere difficile, ma sarà così anche per le altre squadre, abbiamo una rosa attrezzata per affrontare le tante partite ravvicinate che ci saranno".