Ds Novara: "Non siamo qui per smantellare tutto o mandare via gente"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Si è presentata quest'oggi alla stampa la nuova proprietà del Novara, con il Ds Orlando Urbano che ha parlato per spiegare il progetto tecnico: "Ho smesso un anno e mezzo fa di giocare, ma ho spostato questa nuova avventura con il massimo dell’umiltà e della professionalità. Ci siamo prima voluti presentare alla squadra, abbiamo spiegato loro la nostra visione: siamo un gruppo di persone trasparenti con idee chiare. Non siamo qui per smantellare tutto o mandare via gente, ma anzi, facciamo i complimenti a chi ha finora gestito il tutto permettendo al club di fare un percorso bellissimo: nella nostra idea di calcio ci sarà chiaramente qualcosa da valutare, ma non abbiamo la presunzione di sapere tutto. I complimenti a Zebi voglio di nuovo farli, la rosa è un giusto mix tra over

under, e su questa linea vogliamo continuare, concentrandoci maggiormente sui prodotti che abbiamo in casa: ripartiamo da quello che è già costruito, integrando quanto è stato fatto, perché dei grossi progressi io, che seguivo la squadra, li ho visti. Valuteremo poi tutti anche da punto di vista umano, ora ci apprestiamo a una difficile finestra di mercato, quella invernale è sempre più ostica: e trovo non logico stravolgere le cose a metà stagione".