Ds Novara: "Sorteggiare il 4^ club per la B? No. Giochiamo a Novarello o Coverciano"

"Se, come è giusto che sia, ripetiamo che la salute è la priorità assoluta, allora bisogna finire qui. Sarebbe ipocrita chiedere a 60 squadre di girare l'Italia, quando ai cittadini vengono imposte restrizioni. In questo momento mancano le condizioni di sicurezza per riprendere": dalle colonne de La Stampa, esordisce così il Ds del Novara Orlando Urbano.

Che, se si dichiara d'accordo con lo stop, dissente sulla possibilità di estrazione a sorte per la quarta squadra di C promossa in B: "Una proposta provocatoria la lanciamo noi: perché non giocarcela sul campo a Novarello, che è stato anche sanificato, o al centro federale di Coverciano? Le candidate che possono ambire a quel posto si chiudono in hotel e formano un mini girone. Se non altro, la vincente conquisterebbe la promozione in partita e non coi bussolotti".