© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Novara, nella conferenza stampa odierna ha voluto lasciare un messaggio sui due nuovi acquisti per la porta: "Importante presentare i due nuovi portieri giovani, con Filippo Marricchi abbiamo condiviso un bel percorso già in Primavera, con Michele Di Gregorio ho avuto la fortuna di conoscerlo come uomo negli ultimi giorni di mercato e come giocatore nelle ultime stagioni. Ho avuto un buon feedback ed eccolo qua".