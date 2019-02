© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne de La Stampa, parla il DS del Novara Carlalberto Ludi, ovviamente in merito al ribaltone in panchina, che ha portato all'esonero di mister Viali e all'arrivo di Sannino:

"Il primo campanello d’allarme era squillato nel secondo tempo di mercoledì scorso con la Pro Patria. Quella sera avevamo dimostrato di non essere una squadra. Nei giorni successivi io e Viali abbiamo cercato di smuovere il gruppo. La partita con la Pistoiese era fondamentale per capire se fosse giusto proseguire o meno. In campo non c’è stata reazione, Viali paga responsabilità non solo sue. Le ultime due prestazioni però sono state destabilizzanti ed è ovvio che non ci aspettavamo di essere noni a metà febbraio. Viali ha comunque dimostrato grande professionalità e cultura del lavoro. Non era nemmeno semplice ereditare una situazione complicata come quella che abbiamo vissuto noi dopo la retrocessione e i rinvii".

In merito alla scelta di Sannino: "Abbiamo riflettuto e deciso che era meglio puntare su un tecnico che ha grande esperienza e può trasmettere il suo carattere. Serviva una forte scossa a questo gruppo e Sannino è uno che su questo non transige. Ora mi aspetto che la squadra si ricarichi a livello mentale e risponda sul campo"