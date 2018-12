Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Novara, ha presentato il ritorno di Pablo Andrès Gonzalez in azzurro: "Gonzalez era una idea di questa estate, c'era una volontà esplicitata già da questa estate di riportarlo, ma per dinamiche di mercato non era stato possibile farlo. Fortunatamente è stato possibile ora, abbiamo dato seguito a un'idea che avevamo nell'ottica di costruzione della squadra: affidarci a uomini prima che calciatori. Pablo porta identità, appartenenza e leadership tecnica, oltre che l'entusiasmo di chi ha vinto con questa maglia. Queste sono competenze fondamentali. Il giocatore ha avuto la volontà forte di rivestire questa maglia, che si è sposata con la volontà forte del presidente che attraverso il dg tutto potesse subire un'accelerata negli ultimi giorni. In questo tempo guadagnato Pablo potrà così rincondizionarsi, conoscere i compagni ed essere una risorsa effettiva dalla seconda di campionato".