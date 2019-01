© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Varini, direttore sportivo della Pro Vercelli, ha tracciato ai colleghi de La Stampa le linee guida che seguirà il club piemontese in vista della apertura del mercato, anticipando che non ci saranno colpi ad effetto: "Non vedo quali operazioni stravolgenti dovremmo fare. Faremo qualcosa, ma senza stravolgere il gruppo. Non ne vedo la necessità. Faremo scambi senza spendere più di quanto spendiamo ora. Siamo primi, ma non siamo stati costruiti per stravincere la serie C. Questo però non vuol dire che non lotteremo per un sogno". Come già anticipato da mister Grieco si dovrà coprire il buco lasciato da Davide De Marino, che operato al ginocchio sarà fermo il resto della stagione: "In lista, con la serie C che impone un numero massimo di 14 over, al momento non abbiamo posti liberi. Il nostro acquisto vero è Simone Rosso, finalmente recuperato dopo l’infortunio". E sulle uscite conclude: "Non vogliamo smantellare. Nessuno al momento ha chiesto di lasciare la Pro. Neppure Germano e Mammarella. Poi se arriva il “pazzo” che offre per loro una cifra da capogiro si faranno i dovuti ragionamenti. Al momento nessuno ha chiesto Germano e Mammarella e neppure loro hanno chiesto di andar via".