© foto di Federico Gaetano

In un'intervista rilasciata a Il Gazzettino, e ripresa da padovagoal.it, il Ds del Padova Sean Sogliano ha tracciato un breve punto sul mercato dei biancoscudati: "Se c’è la possibilità di trovare un centrocampista rognoso, che fa interdizione, lo prendiamo. So benissimo cosa succede negli ultimi giorni del mercato. Se viene fuori il discorso di un attaccante che ti sposta gli equilibri e se siamo in grado di farlo economicamente, prenderne uno in più non è un problema".