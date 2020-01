© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne de Il Gazzettino, il Ds del Padova Sean Sogliano ha fatto il punto della situazione sul mercato, partendo dai colpi (Nicastro e Litteri) da poco messi a segno: “L’abbiamo sempre detto che cercavamo qualche attaccante, no perché non ne abbiamo, ma a volte ci sono situazioni per le quali in una piazza un giocatore non rende e da un’altra parte fa bene. Litteri e Nicastro ci possono dare una mano. Un giocatore che indossa la maglia biancoscudata non deve guardare alla categoria, ma deve venire con la voglia di giocare cercando di entrare il prima possibile nel gruppo”.