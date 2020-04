Ds Padova: "Chi vuole allenarsi è mal visto perché è nel calcio. C'è troppo populismo"

Dalle colonne del Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo, è intervenuto il Ds del Padova Sean Sogliano, che commenta gli ultimi sviluppi della situazione calcistica: "Com’è possibile che un gruppo di professionisti non possa allenarsi e gli operai con le mascherine vadano in fabbrica? La cosa che capisco meno è che chi parla di ricominciare ad allenarsi viene etichettato negativamente perché fa parte del mondo del calcio. C’è un populismo imperante che mi fa imbestialire. Ci vuole rispetto per chi va a lavorare tutte le mattine: ma rispetto è allenarsi e giocare, non il contrario. Il calcio è un lavoro come tanti altri".

Andando sulle eventuali modalità di promozioni e retrocessioni: "Se si trova la formula per continuarli, i campionati devono avere tutti e tre gli stessi verdetti. Non esiste che un campionato abbia le promozioni assegnate e non le retrocessioni, se ci sono i playoff ci devono essere anche i playout. Non esiste che un campionato abbia solo le promozioni e non le retrocessioni. Il sorteggio è l’ultima soluzione che prenderei in esame. Per chiudere un campionato non mi sembra la strada ideale".

Nota sugli stipendi: "Abbiamo parlato con i calciatori, è un tema molto dibattuto e combattuto. Non ci sono parametri, ma sono fiducioso che si possa trovare un punto di incontro. Il mio compenso? Se mi riduco lo stipendio lo vado a dire alla società, non ai giornali".