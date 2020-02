vedi letture

Ds Padova: "Con la Fermana brutta sconfitta. Litteri? Ci aspettiamo di più"

Dopo la sconfitta contro la Fermana Sean Sogliano, ds del Padova, ha preso la parola dalle colonne de Il Gazzettino per fare il punto della situazione: "Dopo una simile prestazione c’è poco da dire, bisogna solo ripartire pensando all’Arzignano e stare zitti prendendosi le parole e i fischi dei tifosi. Al di là delle vittorie e dei pareggi, nelle uscite precedenti sul piano delle prestazioni erano stati più gli aspetti positivi di quelli negativi. Domenica è stata senz’altro una gara diversa, una brutta partita con un atteggiamento sbagliato. La Fermana è in un buon momento, ma ciò non toglie l’incazzatura che dobbiamo avere. Tocca a noi reagire: i ragazzi devono avere più fame e sentirsi di più in questa categoria. D’ora in avanti l’allenatore farà giocare chi si calca in questo campionato e chi ha le palle, gli altri resteranno fuori. Litteri? Se è un corpo estraneo non lo so, di sicuro è un giocatore molto generoso che sta disputando la maggiore parte delle partite anche ricorrendo ad infiltrazioni. Per atteggiamento è da ringraziare visto sta giocando anche se non sta bene, poi è normale che da lui ci aspettiamo molto di più in questa categoria"