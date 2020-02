vedi letture

Ds Padova: "Dispiaciuti per il rinvio con l'Arzignano. Scelte che non dipendono da noi"

Dalle colonne del Corriere del Veneto il ds del Padova Sean Sogliano ha preso posizione in merito alla scelta della Lega Pro di sospendere alcune gare di Serie C a causa dell'epidemia di Coronavirus che sta colpendo l'Italia: "Avremo un calendario più denso ma non varrà soltanto per noi, bensì per tutte le squadre coinvolte. Il fatto che non si sia giocato con l’Arzignano da un lato non ci fa piacere, perché nonostante gli infortuni avevamo caricato bene in settimana e la squadra sembrava aver risposto nel modo giusto. Dall’altro ci sono decisioni che non dipendono da noi e che prendono gli organismi preposti, per cui atteniamo alle disposizioni che vengono date dalle autorità e dagli organismi competenti".