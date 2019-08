Ds Padova: "Forse arriva un centrocampista. Minelli? Nessun caso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferisce anche tuttoc.com, in casa Padova, dalle colonne de Il Gazzettino, ha parlato il Ds biancoscudato Sean Sogliano, che ha tracciato il punto sul mercato: "Probabilmente un centrocampista in più lo prenderemo, ma non siamo in dirittura d’arrivo con nessun’altro. Minelli? Non c’è alcun caso. Gli abbiamo fatto la nostra proposta, dato che è in scadenza con un contratto alto per la nostra categoria. Domenica ci attende un’altra partita, e lunedì il mercato finisce: ci darà una risposta, e se non dovesse accettare ci dispiacerebbe".